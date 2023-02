Thiago Motta: “Mi sono emozionato a Firenze per la vittoria contro la Fiorentina, lottato fino alla fine”

Thiago Motta ha parlato alla vigilia della partita di campionato del Bologna, queste le sue parole registrate da TMW

“Abbiamo ancora un ultimo allenamento e sono convinto che chi giocherà farà il meglio della squadra. Quelle sono due possibilità, ma ci sono anche altri”.

Arnautovic come sta?

“Oggi ha fatto il primo allenamento con il gruppo. Domani potremo valutare meglio la sua condizione e vedremo se portarlo in panchina”.

Che Monza ha visto lunedì?

“E’ una squadra che sta molto bene. Paladino sta facendo un grandissimo lavoro e non è un caso se sono l’unica squadra in seria A a non aver perso nel 2023. Il nostro obiettivo è quello di fare una grande prestazione per competere con loro”.

A fine gara a Firenze le telecamere l’hanno ripresa molto emozionato… Quanto si sente migliorato da quando è arrivato a Bologna?

“A Firenze ero emozionato per come abbiamo ottenuto la vittoria, i ragazzi hanno lottato dall’inizio alla fine. Io mi sento migliorato ma non voglio fermarmi qui”.

L’iniziativa del pranzo cosa ha portato allo spogliatoio?

“Preciso che non è stata una mia iniziativa e che non ho pagato io (ride, ndr) ma sono cose molto positive per lo spogliatoio, è un modo per stare insieme e parlare anche di cose che non siano calcio”.

