Thiago Motta si presente: “Abbiamo battuto una grande squadra come la Fiorentina, grande reazione”

Giorno di presentazione in casa Bologna per Thiago Motta come nuovo allenatore dopo l’esonero di Mihajlovic, queste le sue parole registrate da TMW:

Che cosa le ha trasmesso vedere la squadra battere la Fiorentina? Che cosa vi siete detti?

“E’ una squadra che ha fatto una buona partita con una squadra forte come la Fiorentina; hanno avuto una grande reazione dopo il gol subito e ai ragazzi ho solo fatto i complimenti e ho detto di continuare così”.

Cosa l’ha spinta a venire a Bologna?

“Mi ha spinto la storia del Bologna e la squadra che abbiamo. Non conoscevo le infrastrutture del Club ma quando le ho viste ho capito che c’è tutto per fare un bel lavoro”.

Quanto ha impiegato per scegliere Bologna e quanto impiegheremo noi per vedere il Bologna che ha in mente?

“Il tempo per vedere il Bologna è un tempo relativo: la squadra è forte, ci sono tanti giocatori di qualità e dobbiamo lavorare al massimo tutti insieme per arrivare al livello migliore per questa serie A”.

