Tegola Dodò: lesione di grado moderato al gemello mediale. Sarà rivalutato tra due settimane

Tegola in casa Fiorentina: si ferma Dodò. Il terzino brasiliano è stato costretto ad abbandonare il campo nel primo tempo della sfida contro il Bologna a causa di un problema alla gamba destro. Quest’oggi la società viola ha comunicato l’esito degli esami: lesione di grado moderato a carico del gemello mediale della gamba destra. Di seguito il comunicato della Fiorentina: “ACF comunica che il calciatore Dodo è stato sottoposto in data odierna ad accertamenti in seguito all’infortunio occorso durante la partita di ieri. Le indagini diagnostiche effettuate hanno evidenziato una lesione di grado moderato a carico del gemello mediale della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e verrà rivalutato tra due settimane”.