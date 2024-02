Thiago Motta: “Grande vittoria, usiamo quest’entusiasmo ed ora sotto con la Fiorentina”

I felsinei hanno vinto la seconda gara di fila in casa con 4 gol segnati e volano sulle ali d’entusiasmo di un’intera città che invoca l’Europa. Oggi Thiago Motta così: “Non so se questa sia stata la nostra miglior partita della stagione, ma è un gran risultato come quello col Sassuolo, bravi tutti sia chi è entrato e chi c’era dall’inizio. Dobbiamo essere bravi ad usare l’entusiasmo che ci circonda come benzina per lavorare sempre meglio, piedi per terra e pensiamo alla Fiorentina, siamo pronti.”

lo riporta l’Ansa