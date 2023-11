Thiago Motta: “La Fiorentina ha segnato più di noi. Rigore su Ikonè è generoso, solo 50 minuti effettivi”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina, queste le parole dell’allenatore del Bologna:

“Nel calcio vince chi segna di più, la Fiorentina ha segnato più di noi. Abbiamo giocato meglio ma non complimenti alla Fiorentina, noi dobbiamo fare meglio già dalla prossima. Non siamo stati precisi, ci pressavano forte ed alti, abbiamo sbagliato passaggi e loro hanno segnato il primo gol, il merito è della Fiorentina che ha sfruttato bene l’occasione. Zirkzee ha segnato ed ha festeggiato il suo gol, non voleva mancare di rispetto, è un bravo ragazzo e si è subito chiarito con i colleghi in campo. La Fiorentina impedisce molto il possesso palla avversario. L’arbitro ha permesso troppe interruzioni di campo, il tempo effettivo è di 50 minuti. Il rigore per la Fiorentina è troppo generoso, nel calcio di oggi appena tocchi un giocatore va per terra, Maresca è un grande arbitro ma il poco tempo effettivo e il rigore generoso non mi sono piaciuti”

