Criscitiello: “Thiago Motta farà parte dell’incastro Italiano, gli serve un passaggio intermedio”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha analizzato i possibili scenari che potrebbero verificarsi sulle panchine di alcuni club di Serie A a fine stagione durante il programma SiCafé. Il giornalista, in particolare, si è soffermato su Vincenzo Italiano e Thiago Motta, parlando di un possibile incastro. Le sue parole:

“Per me Thiago Motta farà parte dell’incastro Italiano: serve un passaggio intermedio, tipo Firenze per esempio. Italiano è seguito da molti e l’attuale allenatore del Bologna potrebbe fare il passaggio in una squadra di questo tipo“.

