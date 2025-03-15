Thiago Motta: "Fiorentina grande squadra con un grande allenatore, non sarà facile affrontarli in casa"

Thiamo Motta in conferenza stampa ha presentato la partita di domani tra Fiorentina e Juventus, queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:Che gara si aspetta domani?"Domani ci saranno Rouhi, S...

Thiamo Motta in conferenza stampa ha presentato la partita di domani tra Fiorentina e Juventus, queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Che gara si aspetta domani?

"Domani ci saranno Rouhi, Savona e Conceicao. A Firenze, come sempre, sarà una partita complicata e noi abbiamo fatto una buona preparazione per fare una grande partita".

Sente la totale fiducia della società?

"Penso solo alla Fiorentina. Sento la totale fiducia della società e mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà in questa settimana".

Domani cosa si aspetta dalla sua squadra?

"Tante volte abbiamo fatto molto bene. Abbiamo vinto partite fondamentali e altri non siamo stati capaci di vincerle. Domani è la più importante, perchè è la prossima. Non sarà facile affrontare loro in casa e dobbiamo dare il massimo per arrivare alla vittoria".

È più preoccupato per la lotta al quarto posto o per il suo futuro?

"Il mio futuro non è la priorità. La squadra e la società sono la priorità. Abbiamo fatto una grande settimana per giocare nel migliore dei modi domani".

Quanta pressione c'è per queste ultime partite?

"Abbiamo sempre la responsabilità e l'obbligo per dare il massimo. I miei giocatori si sono sempre impegnati al massimo. Adesso siamo concentrati sulla prossima partita e adesso sarebbe sbagliato a pensare a tutto il resto. Siamo concentrati solo per affrontare la Fiorentina e arrivare alla vittoria".

Sulla Fiorentina?

"Immagino di affrontare la miglior Fiorentina. Noi sappiamo che è una grande squadra, con un grande allenatore e giocatori di alto livello. Nella gara di andata abbiamo giocato una grande partita, ma non siamo arrivati alla vittoria. Noi vogliamo dare il nostro massimo e pensare solo alla squadra per essere superiori in tutti gli aspetti e arrivare alla vittoria".

È infastidito per esser stato messo in discussione?

"Nel nostro mestiere gli allenatori sono messi in discussione. È giusto così. Io sono il primo a mettermi in discussione. In questi momenti bisogna rimanere lucido e calmo per provare a migliorare. La mia comunicazione con la società è continua e costante e in questa settimana mi ha fatto molto piacere la vicinanza della proprietà. Giusto mettersi in discussione. Adesso dobbiamo rimanere concentrati solo sulla partita di domani e arrivare alla vittoria".

In che modo ti è stata vicina la proprietà?

"Ovviamente non posso rispondere. Guardo poco quello che si dice fuori e rispetto tutte le opinioni e giudizi. Io con la calma ed essendo molto lucido devo analizzare la nostra realtà per poter migliorare nella settimana. Contro l'Atalanta abbiamo affrontato una grande squadra e noi abbiamo sbagliato tanto. Dopo 3' minuti avevamo già preso un contropiede e sapevamo questo. Dobbiamo stare attenti anche domani, perchè domani potrà accadere questa cosa, perchè loro sanno ripartire in contropiede".

Volete ricostruire l'entusiasmo con la gente?

"Sono in questo gioco da 25 anni e ho visto quasi tutto. Rispetto le opinioni e i tifosi che vogliamo vincere le partite. Adesso tocca a noi fare il nostro lavoro al massimo per ottenere il miglior risultato possibile. Poi dobbiamo cercare di cambiare questa situazione, perchè in casa nostra c'è un ambiente particolare e vogliamo cambiare l'ambiente. Questo sarebbe un grande bene per il nostro club. Vogliamo arrivare alle vittorie per giocare in casa in un altro modo. Noi dobbiamo fare qualcosa in più per arrivare alle vittorie e raggiungere il nostro obiettivo".

Che cosa deve fare la Juve domani?

"Noi andremo in campo per competere con l'avversario. Noi sappiamo che avremo un squadra difficile da affrontare. Dobbiamo vincere più duelli possibili per guadagnare campo e superare l'avversario. Domani è una grande opportunità per dimostrare il nostro valore contro una squadra che sta bene".