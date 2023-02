Thiago Motta: “Nessuna favorita per l’Europa, testa alla Fiorentina. Punti importanti in palio”

L’allenatore del Bologna Thiago Motta nel corso della conferenza stampa pre Fiorentina ha presentato la sfida del Franchi di domenica soffermandosi sull’attuale classifica dei rossoblù vicini alla zona Europa. Ecco le sue dichiarazioni:

“Bologna in zona Europa? Non è cambiato niente, ho dei ragazzi intelligenti e rimaniamo con i piedi per terra – le sue parole – Siamo concentrati su questo. Domenica abbiamo una partita importante e stiamo pensando solo a quello. Non vedo favoriti in questa corsa all’Europa, io vedo che stiamo preparando bene la partita e valuteremo di volta in volta. Dobbiamo avere questa esigenza di migliorare sempre ed è la nostra sfida. Fino a fine stagione cercheremo di aumentare il nostro livello”.

LE PAROLE DEL DS DANIELE PRADE’