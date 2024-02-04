Bologna da record: nell'era dei tre punti mai ottenuti così tanti punti in 22 giornate di campionato

Il Bologna di Thiago Motta batte un nuovo record: mai ottenuti così tanti punti in 22 giornate di campionato nell'era dei tre punti

Il Bologna di Thiago Motta vince e convince contro il Sassuolo nella gara casalinga di ieri sera, portandosi a casa un sonoro 4-2. È record di punti per gli emiliani nell'era dei tre punti in Serie A, raggiungendo la quota dei 36 in 22 giornate di campionato, superando la Fiorentina in classifica che rimane a 34, relegata all'8° posto in attesa di Napoli-Verona. È il Bologna dei record quello di Motta.

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