Thiago Motta si gioca tutto con la Fiorentina, se perde sarà esonero. Pronti Tudor, Magnanelli o Brambilla
La partita di Firenze sarà determinante per il futuro di Thiago Motta alla Juventus, in caso di sconfitta ci sarà l'esonero
Ok il progetto, ok la squadra giovane, ma la Juve è in grossa difficoltà. Dopo l’eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia e la pesantissima sconfitta contro l’Atalanta, per Motta non c’è più spazio per sbagliare. Domenica contro la Fiorentina servirà una prestazione convincente e soprattutto una vittoria, altrimenti la sua panchina sarà a serio rischio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la dirigenza bianconera starebbe già pensando a dei possibili traghettatori da qui al termine della stagione. I nomi in lista sono quelli di Brambilla della Next Gen e Magnanelli della Primavera, soluzioni interne, o quello di Tudor, soluzione esterna.