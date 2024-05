Thiago Motta alla Juventus? Intanto il tecnico del Bologna festeggia con i tifosi cantando: “Juve me**a”

Ieri sera ancora un bagno di folla ha accolto il Bologna di Thiago Motta al rientro dalla vittoria con il Napoli che spiana la strana ai rossoblù per la qualificazione alla prossima Champions League dopo una stagione a dir poco straordinaria. Proprio in queste ore sta spopolando sui social un video registrato da un tifoso in cui Thiago Motta è protagonista intonando il coro “Juve me**a” insieme ai tantissimi tifosi del Bologna presenti. Le voci su un possibile addio del tecnico sono ormai all’ordine del giorno, trovando anche riscontri positivi dal momento che ci sarebbe già un’accordo con la Juventus secondo i principali media ma questo episodio potrebbe già far storcere il naso alla società bianconera ed ai tifosi della ‘Vecchia Signora’?

