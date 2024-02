Thiago Motta: “Grande vittoria per la nostra gente. Sul secondo gol avevo detto calma e invece…”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Dall’Ara dopo la partita contro la Fiorentina, queste le parole dell’allenatore del Bologna:

“Sono molto contento per la vittoria per la nostra gente e per i ragazzi in campo, vivere questi momenti è bello per tutti, merito del lavoro dei ragazzi, è la ricompensa per il lavoro fatto, sono veramente felici. Oggi la nostra gente è da dieci. C’è il piacere di lavorare insieme ai compagni, c’è voglia di fare risultato e per vincere oggi abbiamo fatto bene in tutti gli aspetti, quando non avevamo la palla abbiamo fatto di tutto per recuperarla. Una bella serata davvero. Il secondo gol è merito del lavoro di chi sta in panchina, avevo detto calma sull’azione del secondo gol ma alla fine gli ho detto bravo. Provo grande stima per Gasperini e per quello che ha detto, oggi è stata una grande vittoria ma tra 3 giorni abbiamo altra partita”

IL RIGORE NETTO NON CONCESSO ALLA FIORENTINA