Agente Thiago Motta: “La Fiorentina non lo ha cercato, vedremo cosa succederà in futuro”

Dario Canovi, procuratore di Thiago Motta ha parlato ai microfoni di RadioBruno: “Thiago è libero e vedremo quello che succederà, potremmo fare anche un anno di stop per attendere buone occasioni.”

Sull’accostamento alla Fiorentina: “Non ci hanno mai cercato. Conosco bene Pradè e saprebbe a chi rivolgersi per Thiago. Normale che si parli di Fiorentina, perchè è una società importante”

Su Bologna e Juve: “Aspettative diverse ma stesso modo di allenare. Dopo il miracolo di Bologna puoi allenare ovunque. La Juve non aveva la squadra per lo scudetto, e l’errore è stato non dirlo ai tifosi e mass media.”

Sul valzer panchine: “Mi sorprendono i rifiuti di certi allenatori a Inter e Juve, è clamoroso. Forse manca la fiducia, specialmente verso i bianconeri.”