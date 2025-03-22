Retroscena Juventus: dopo l'umiliazione dalla Fiorentina, i giocatori si aspettavano l'esonero di Motta

Thiago Motta ha i giorni contati alla Juventus, ormai è annunciato il suo esonero dopo il Genoa. Dopo la Fiorentina...

Solo una questione di tempo. Si può tradurre sostanzialmente così, il pensiero della squadra su Thiago Motta. La Juventus aspetterà probabilmente il Genoa per il cambio del timone, da TM a Roberto Mancini (più avanti di Tudor, oggi), per un'operazione tanto semplice quanto complessa: raccogliere i cocci lasciati dalla spaccatura interna di tecnico e parte - importante - del gruppo. Più dei risultati, pur oggettivamente negativi, è stata questa roba a cambiare il corso della storia di Thiago alla Juve. E ora il desiderio più evidente è quello di trovare un normalizzatore alla squadra, così da atterrare sul pianeta Champions.

L'obiettivo è infatti eliminare il filo di tensione accumulato in questi mesi di alti, bassi, richieste e rigidità tattica. La squadra ha provato a seguire l'allenatore, impegnandosi sempre al massimo, però evidentemente il confronto è stato il grande assente di questa storia, e chissà quanto d'amore. Dal gruppo trapela una seria difficoltà nel seguire i dettami del tecnico, e i continui cambi non hanno aiutato nessuno. Nemmeno chi si è gettato realmente nel fuoco per l'allenatore, che paga - oltre a una gestione complicata del triplo impegno settimanale - l'estremizzazione e i modi da sergente. O con lui, o contro di lui. In un grande club, spesso accade la seconda ipotesi.

Anche per questo, dopo 7 gol totali e le disfatte evidentissime con l'Atalanta e con la Fiorentina, buona parte del gruppo squadra si aspettava che al triplice fischio della sfida del Franchi per Motta le chance di rimanere a Torino si fossero praticamente azzerate. Lì, il discorso di Giuntoli è stato tanto tempestivo quanto efficace: tutti in discussione, ma non salta nessuno. I calciatori sono pronti a prendersi la propria fetta di responsabilità, però leggono e guardano, ascoltano e in primis sussurrano. Sanno benissimo, cioè, che può essere soltanto una questione di tempo.

Non sarà una questione di tempo, invece, raggiungere l'obiettivo Champions League. Da lunedì si ripartirà con gli allenamenti e - ufficialmente - agli ordini di Thiago Motta ci sarà la squadra al completo, da valutare il rientro di Douglas Luiz (verso il recupero totale) e di Andrea Cambiaso, atteso da ulteriori accertamenti a inizio settimana. La squadra, come raccontato da Di Gregorio al Franchi, si professa al fianco di Thiago Motta e non giocherà certamente in maniera differente dal solito. Zero dubbi a riguardo, molti di più su ciò che accadrà post Genoa: la sensazione generale è che ci possa essere un ribaltone, che sia diventato ormai inevitabile. Lo scrive Calciomercato.com