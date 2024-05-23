Arriva anche l'ufficialità dal Bologna: Thiago Motta non rinnoverà, la Juventus è sempre più vicina

Con una nota ufficiale, il Bologna ha comunicato che Thiago Motta non rinnoverà e non continuerà sulla panchina dei rossoblu. Juventus vicina

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Bologna ha reso nota la separazione con il tecnico Thiago Motta, come molte volte suggerito nelle ultime settimane. Il tecnico lascia dopo aver portato i felsinei in Champions League, risultato storico per l'era Caputo. Come riportato ieri, si avvia verso la panchina della Juventus, con cui firmerà un triennale a circa 5 milioni di euro a stagione.

Questo il comunicato del Bologna: "Nella mattinata di oggi Thiago Motta ha comunicato alla Società l’intenzione di non rinnovare il contratto con il Bologna FC 1909. Preso atto della decisione, il Club ringrazia il tecnico per lo straordinario lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera."

“In questi due anni ho conosciuto un allenatore preparato e vincente”, dichiara il Presidente Joey Saputo, “che ha dato alla squadra un’identità di gioco brillante. Il traguardo della qualificazione in Champions League consegna lui e tutti i giocatori alla storia del nostro Club. Avrei voluto che rimanesse al Bologna, ma non posso che ringraziare lui e il suo staff per queste stagioni meravigliose e augurargli il meglio per il futuro”. Lo riporta TMW.

GASPERINI E UN FUTURO MOLTO INCERTO

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