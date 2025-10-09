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Moretto: "La Real Sociedad ha contattato Thiago Motta. L'allenatore resta indeciso sul suo futuro."

Nelle ultime ore il noto giornalista sportivo Matteo Moretto ha fornito nuovi aggiornamenti attraverso il proprio profilo X riguardo il ritorno in panchina di Thiago Motta. Il tecnico era stato accost...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2025 14:59
Moretto: "La Real Sociedad ha contattato Thiago Motta. L'allenatore resta indeciso sul suo futuro." - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Thiago Motta
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Nelle ultime ore il noto giornalista sportivo Matteo Moretto ha fornito nuovi aggiornamenti attraverso il proprio profilo X riguardo il ritorno in panchina di Thiago Motta. Il tecnico era stato accostato anche alla Fiorentina, queste le sue parole:

"La Real Sociedad sta seriamente considerando un cambio di allenatore. Nelle ultime ore è stato contattato da Thiago Motta, ma l'allenatore non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Nella lista c'è anche Francisco Javier García Pimienta."

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