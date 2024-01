Thiago Motta: “Giochiamo contro la favorita. Fiorentina superiore al Bologna da tempo, è un dato”

Alla vigilia di Fiorentina-Bologna, spazio alla conferenza stampa di Thiago Motta. Il tecnico dei rossoblù ha presentato così il quarto di finale di Coppa Italia contro i viola: “Il nostro obiettivo dare il massimo come sempre, lo stato d’animo per i ragazzi è ottimo, si allenano bene e pensano a questi quarti di finale contro la Fiorentina”.

Contro il Genoa ha giocato Ravaglia.. chi ci sarà domani?

“Vedremo domani. Tutti stanno bene chi era disponibile, tutti stanno molto bene chi inizierà chi entrerà poi”.

La Fiorentina ha perso contro il Sassuolo.

“Ogni partita ha una storia diversa, in campionato hanno vinto loro ma meritavamo molto di più. Noi daremo il massimo, cercando di portare la partita dalla nostra”.

Zirkzee sarà titolare?

“Probabilmente sarà del gruppo domani, lo stesso discorso per tutti, vediamo domani tra Skorupski e Ravaglia”.

Come vive questa vigilia Thiago Motta?

“Giochiamo contro la favorita, era forse programmato che ci fosse Inter-Fiorentina, ma ci siamo noi meritatamente. Cercare di portare la partita dove vogliamo noi”.

La Fiorentina sta crescendo nel saper vincere anche partite sporche?

“Si, certamente si, anche non giocando benissimo a volte hanno caratteristiche tecniche e fisiche per poterla portare dalla loro parte”.

A livello di organici la Fiorentina ha qualcosa in più?

“Secondo voi? Vedendo anche la Fiorentina favorita nel tabellone di Coppa italia, la Fiorentina è favorita. Sull’organico è da un po’ di tempo che la Fiorentina sta sopra al Bologna, è un dato. Noi nel quotidiano lavorare per colmare un gap con queste grandi squadre. Italiano è un grande allenatore con grandi giocatori a disposizione. Noi qui abbiamo tanti ragazzi che danno il massimo, lavoriamo per aspirare e raggiungere un livello superiore”.