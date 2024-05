Corriere dello Sport: “Italiano non è un’alternativa a Motta, ma è un nuovo progetto del Bologna”

Thiago Motta in orbita Juventus per sostituire Massimiliano Allegri, pronto a lasciare Torino a seguito delle pressioni di una stagione che ha comunque fruttato la qualificazione in Champions League e una Coppa Italia. Non sono mancati poi anche gli scontri interni che si sono manifestati agli occhi di tutti dopo la finale con l’Atalanta, ennesimo indizio del suo addio. Sono continui e martellanti, invece, i tentativi a Casteldebole di trattenere Motta, anche in virtù della qualificazione in Champions con il suo Bologna, seppure il tecnico abbia già programmato un incontro con la società bianconera dopo il prossimo match, dove i rossoblù affronteranno proprio la Juve. Intanto il Bologna mette gli occhi su Vincenzo Italiano, l’uomo che è riuscito a portare la Fiorentina in 3 finali e in una dimensione europea. Qualora Thiago Motta deciderà di lasciare la sua attuale squadra, Italiano non sarà una semplice alternativa, un ripiego: con lui si darà inizio ad un nuovo progetto, con nuove idee e con tanta voglia di Europa. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

