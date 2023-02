Thiago Motta: “Mi godo la vittoria, sapevamo che la Fiorentina è brava quando fa abbassare l’avversario”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta è intervenuto in sala stampa alla fine della partita vinta contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Abbiamo giocato una bella partita contro una buona squadra, non vincevamo da 13 anni a Firenze, questo è ancora più interessante, vittoria di gruppo, chi è entrato ha alzato il livello, la Fiorentina abbassa molte le squadre avversarie, non è facile difendersi contro di loro per come attaccano. Ci siamo allenati bene e meritiamo questa vittoria.

Abbiamo tanti leader, ogni giorno dimostrano a loro modo l’essere importante l’uno per l’altro. Facciamo questo lavoro per vittorie cosi, sono venute più di 2 mila persone e cosi i ragazzi si sentono più forti. Siamo una squadra, un gruppo che vuole qualcosa in più.

Europa? Penso a godere di questa partita, è stato un spreco di energia mentale, domani riposo, poi penseremo al Monza. Domani vedrò la partita e capirò per bene tutti gli errori che abbiamo fatto e le cose positive. Volevamo evitare di abbassarci troppo perchè la Fiorentina sfrutta questo per attaccare sugli esterni ed entrare in area, nel primo tempo eravamo più aggressivi, non volevamo dare ad Amrabat la libertà palla al piede. Anche essendo più bassi non volevamo perdere duelli. Ho la fortuna di avere dei centrocampisti di grande qualità”

