La Curva Fiesole ha perso la pazienza, a fine gara canta: “Fate ridere”. Lo stadio fischia sonoramente

La Fiorentina la seconda partita consecutiva in casa oggi contro il Bologna e a fine gara la Curva Fiesole, dapprima sempre molto comprensiva nei confronti della squadra viola, oggi ha contestato senza alcun timore, cantando “Fate ridere” alla squadra mentre tornava negli spogliatoi. Anche il resto dello stadio non è rimasto a guardare, fischiando sonoramente la squadra. Non è dunque un momento facile in casa Fiorentina nonostante la semifinale di Coppa Italia conquistata.

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA