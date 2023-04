Niente Italiano per l’Inter. Marotta vuole Conte. Se salta il ritorno duello tra De Zerbi e Thiago Motta

Si allunga la lista di tecnici per il dopo Inzaghi. L’Inter cambierà a fine stagione e la dirigenza è già al lavoro in vista della prossima stagione. Sergio Conceiçao è uno dei nomi seguiti da tempo e c’è già stato un primo contatto tra le parti. Ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, non è chiaramente l’unico nome sulla lista di Marotta e Ausilio.

“Il sogno di un ritorno di Antonio Conte resta sempre vivo, anche se – almeno a oggi – sempre di sogno si tratta”.”Poi ci sono le candidature forti di due giovani in grande ascesa, come Roberto De Zerbi e l’ex Thiago Motta, uno degli uomini del Triplete del 2010, già amatissimo dal popolo nerazzurro. De Zerbi sta stupendo l’Inghilterra col suo calcio coraggioso e posizionale. Certo, la rosa attuale mal si sposa con i concetti cardine del credo calcistico di De Zerbi ed è logico che una scelta di questo tipo significherebbe sapere di dover intervenire pesantemente sul mercato”.

“Ma De Zerbi piace molto e la sua candidatura resta forte. Ma non è da sottovalutare nemmeno la rincorsa di Motta, molto più malleabile di De Zerbi in quanto a richieste tecniche. Motta sta vivendo una grande stagione alla guida del Bologna, portata a ridosso della zona Europa. Ambisce a diventare un tecnico da top club (il sogno di allenare il Psg, dove si è formato, è noto da tempo) e all’Inter potrebbe avere la grande chance per cominciare a competere per il titolo. Ha personalità e idee: il mix perfetto per fare da base a una eventuale rivoluzione”. Lo riporta fcinter1908.it

