Dalla Spagna: Barça punta tutto su Amrabat, obiettivo numero uno per giugno. Abbandonata pista Zubimendi

In Spagna continuano a parlare del futuro di Sofyan Amrabat. Stando quanto riferito da Albert Roje di Relevo, in particolare il Barcellona sarebbe alla ricerca di un centrocampista centrale per rimpiazzare Sergio Busquets, che potrebbe salutare in estate. I blaugrana avevano individuato come priorità il centrocampista classe 1999 della Real Sociedad, Martìn Zubimendi. Gli elevati costi dell’operazione (ha una clausola da 60 milioni), fanno sì che il profilo dello spagnolo sia destinato a restare soltanto una tentazione, anche a causa per i problemi finanziari del club. Motivo per cui, secondo il giornale, al primo posto nella lista degli obiettivi per la mediana c’è nuovamente il centrocampista della Fiorentina.

