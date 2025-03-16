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Cecchi: "Oggi la Fiorentina oltre la vittoria ha trovato un'identità, Fagioli magnifico messere"

La Fiorentina schianta la Juve e Stefano Cecchi sottolinea la ritrovata identità dei viola padroni tatticamente e tecnicamente

A cura di Andrea Gemignani
16 marzo 2025 20:27
Cecchi: "Oggi la Fiorentina oltre la vittoria ha trovato un'identità, Fagioli magnifico messere" -
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Il giornalista ed opinionista Stefano Cecchi ha rilasciato queste brevi dichiarazioni post gara ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

"Oggi la Fiorentina oltre alla vittoria splendida ha trovato un'identità. In mezzo finalmente abbiamo un magnifico messere, Fagioli che fa girare la squadra e la condizione di diversi giocatori è finalmente risalita, guardate Mandragora, Gosens, Gudmundsson. Questa partita ci fa guardare con occhi diversi il proseguio della stagione. Alcune scelte di Motta sono apparse incomprensibili e sicuramente la Fiorentina ne ha beneficiato ma la vittoria è stata netta"

 

 

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