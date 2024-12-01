Thiago Motta: "Mi metto nei panni dei genitori di Bove: vedere un figlio passare un momento del genere deve essere terribile"

Mi auguro che possa riprendere nel minor tempo possibile

Nel post partita di Lecce-Juventus, è arrivato il pensiero di Thiago Motta, allenatore bianconero per Edoardo Bove dopo il malore accusato durante Fiorentina-Inter: "Tutta la mia vicinanza al ragazzo, ai compagni e soprattutto alla famiglia. Vedere delle immagini del genere credo sia terribile. Mi metto nei panni della madre e del padre di Bove: vedere un figlio passare un momento del genere deve essere terribile. Mi auguro che Edoardo possa riprendere nel minor tempo possibile".

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