Polverosi svela: “Vlahovic voleva la Juventus a tutti i costi, Nico no. A Firenze stava bene”

Il problema dell'argentino è sempre la continuità di rendimento, condizionata da una serie di infortuni

Alberto Polverosi nelle pagine del Corriere dello Sport ha svelato un dettaglio sull’addio alla Fiorentina di Nico Gonzalez: “Dusan voleva la Juve a tutti i costi, Gonzalez no, a Firenze si sentiva bene, è stato il numero uno della Fiorentina delle ultime tre stagioni, fino a diventare il capocannoniere della squadra nel campionato scorso, ma di fronte all'offerta della Juve (33 milioni di euro più bonus) si è giunti presto all'accordo.

Anche perché il problema dell'argentino è sempre la continuità di rendimento, condizionata da una serie di infortuni. Succedeva a Stoccarda e a Firenze, ma a Torino hanno voluto sfidare la sorte e non è andata molto bene finora. Delle ultime cinque stagioni, compresa questa, solo una volta ha giocato quasi tutto il campionato (trentatré presenze nel 2021- 22), poi non ha più toccato quota trenta. E anche domani rischia di non esserci all'incrocio con il suo passato”.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-il-sogno-della-fiorentina-e-dragusin-del-tottenham-quarta-felice-del-ritorno-in-patria/282420/