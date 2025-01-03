Nico resta fuori! Conceiçao si fa male ma Thiago Motta preferisce mettere Yildiz e non l'ex Fiorentina

La Juventus oggi alle 20 affronta nella semifinale di Supercoppa Italiana il Milan di Sergio Conceiçao, quest'ultimo alla prima sulla panchina rossonera. Negli 11 titolari scelti da Thiago Motta c'era...

La Juventus oggi alle 20 affronta nella semifinale di Supercoppa Italiana il Milan di Sergio Conceiçao, quest'ultimo alla prima sulla panchina rossonera. Negli 11 titolari scelti da Thiago Motta c'era suo figlio, Francisco Conceição il quale però durante il riscaldamento con i bianconeri ha accusato un problema fisico, costretto ad abbandonare il campo è rientrato in lacrime nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Nonostante ciò, l'ex tecnico del Bologna non ha optato per mandare in campo tra i titolari Nico Gonzalez bensì Kenan Yildiz che dunque farà coppia con Mbangula dietro al terminale offensivo, l'altro ex viola, Dusan Vlahovic.

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