Sabatini critica Nico Gonzalez: "Acquisto flop della Juve, è stato pagato troppo per quello che è"

Il noto giornalista ha commentato la situazione in casa bianconera riferendosi all'infortunio avvenuto a Nico Gonzalez

A Radio Sportiva Sandro Sabatini ha parlato anche dell'ex viola Nico Gonzalez che si è trasferito alla Juventus in estate ed è ormai fuori per infortunio da un po' di tempo: "Su Nico Gonzalez non si può parlare di sfortuna, anche a Firenze ha avuto spesso problemi fisici. Non è un giocatore che regge l'intera stagione perché ha bisogno di troppe pause, quando sta bene è un bel giocatore, però gli infortuni sono molto frequenti per lui e, di conseguenza, è un limite. Per me non vale i soldi spesi dalla Juventus in estate e lo considero come un acquisto flop così come Kopmeiners che è stato pagato tantissimo, ma per ora è un buco nell'acqua. Fossi juventino, mi interrogherei su Giuntoli."

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