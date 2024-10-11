Quarta: "Io come Vlahovic e Nico? Loro volevano vincere con la Juventus, sono scelte personali..."

Martinez Quarta è tornato sulla cessione di Chiesa e Vlahovic che sono passati dalla Fiorentina alla Juventus

Martinez Quarta, nella sua intervista a TMW (CLICCA QUI PER LEGGERE LA VERSIONE INTEGRALE), ha parlato anche del passaggio di Nico Gonzalez e Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus, queste le sue parole:

"Sono legato a Nico, siamo diventati molto amici qua. La verità è che lui era ed è molto legato alla Fiorentina. L'abbiamo visto giocare, lasciava la pelle in campo, so quanto tiene alla Fiorentina e quanto teneva a vincere una coppa per questo club. Lui si vedeva qua in viola per tanti anni, poi è stato protagonista in Copa America, ha giocato bene, ha vinto e gli è capitata questa possibilità... Lui l'ha colta, sono decisioni personali, ognuno fa quello che pensa sia meglio per il proprio futuro. Lui poi voleva giocare la Champions e quindi ha preso questa decisione".

Dopo Chiesa e Vlahovic, un altro big della Fiorentina alla Juventus. Se si presentasse l'occasione, lei si sentirebbe di percorrere questa strada?

"Loro hanno accettato e hanno scelto di andare. Sono decisioni personali, ognuno fa quello che ritiene giusto per il proprio futuro. C'era forse la voglia di vincere qualcosa con loro. Io ho rinnovato per 4 anni con la Fiorentina perché sono convinto del progetto".

https://www.labaroviola.com/quarta-dispiace-non-giocare-nico-ci-teneva-alla-fiorentina-ma-poi-ha-scelto-la-juve-per-la-champions/271952/