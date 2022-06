Vitale sicuro: “Nessuno pagherà Torreira 15 milioni. Fiorentina mossa bene, Arsenal in posizione sfavorevole”

Il direttore sportivo Pino Vitale è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi sul caso Lucas Torreira. Ecco le sue parole: “La Fiorentina si è mossa bene. Nessuno darà 15 milioni all’Arsenal e loro non hanno un allenatore che vuole il giocatore. Quindi saranno costretti a venderlo ma non alle loro condizioni, bensì a quelle di chi lo vuole”.