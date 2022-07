CorSport, Torreira gradisce l’opzione Roma. Ma i giallorossi hanno altre priorità al momento

“Ho parlato con Mourinho, lo stimo. Roma mi tenta, ma non è facile” Queste le parole di Lucas Torreira. Nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, però, sottolinea che la squadra della Capitale, ad oggi, non ha altre priorità sul calciomercato e non intende spendere tanti soldi per un profilo come quello dell’ex Fiorentina a centrocampo. Ricordiamo che il centrocampista uruguaiano ha fatto rientro all’Arsenal dopo il mancato riscatto del club gigliato, ed aspetta una nuova chiamata per la sua prossima avventura.