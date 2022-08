Torreira ammette: “Addio alla Fiorentina? Questione di soldi. Problemi tra Barone e il mio agente”

Intervenuto ai microfoni di Teledoce, l’ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira è tornato a parlare del suo addio ai viola fornendo maggiori dettagli: “Ho fatto di tutto per restare, ho vissuto una delle mie migliori stagioni raggiungendo l’Europa e avendo grande fiducia da parte dell’allenatore e dei tifosi che mi scrivono ancora. Non voglio entrare in polemica ma è stata una questione economica tra le parti però veramente, volevo in tutti i modi restare. All’Arsenal mi sentivo fuori da tutto e ho provato anche a parlare con il presidente e con Barone ma non c’è stato modo di farlo. Non ho problemi con lui ma ha avuto qualche problema con il mio agente ed eravamo un po’ distanti. Voglio che le persone sappiano che volevo restare alla Fiorentina e mi dispiace veramente tanto“. Poi ha proseguito: “Il Galatasaray è stata l’unica squadra ad interessarsi davvero a me. Ho vissuto una grande stagione a Firenze, poi sono successe un sacco di cose che mi sono dispiaciute perché speravo di restare in Italia. Non so sinceramente cosa sia successo ma ne ho parlato spesso con tutti i miei ex compagni e con i familiari, mi è dispiaciuto tanto perché mi ero innamorato della città”. Poi il centrocampista è entrato nei dettagli del suo addio a Firenze”.