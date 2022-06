Il retroscena di Pedullà: dopo l’addio alla Fiorentina, Torreira si offre di nuovo alla Lazio

Lucas Torreira è in cerca di una nuova sistemazione dopo il naufragio della trattativa con la Fiorentina. Ha un anno di contratto con l’Arsenal, gli piacerebbe restare in Italia e non escludiamo destinazioni a sorpresa. Intanto, nelle ultime ore è stato proposto ancora alla Lazio. Perché ancora? Perché la scorsa estate si era offerto a Maurizio Sarri, un suo grande estimatore, ma a quei tempi non c’erano margini per una trattativa. E presto si sarebbe materializzata la Fiorentina. La Lazio cerca un centrocampista dalla maggiore fisicità (piace molto Ilic che è apprezzato da altri club), avendo già preso un brevilineo come Marcos Antonio. Ma intanto registriamo l’iniziativa di Torreira. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito.