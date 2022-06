Graziani consiglia: “La Fiorentina spieghi cosa è successo con Torreira, Barone e Pradè lo stimavano”

A margine di Pitti Immagine Francesco Graziani ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Queste le sue parole:

Come vede la Fiorentina? “Ci sono buone prospettive di crescita. La Fiorentina riparte da un allenatore capace e da uno zoccolo duro di 7-8 giocatori su cui si può far affidamento. Bisogna vedere chi va via e chi arriverà al loro posto, ma sono ottimista”.

Il mancato riscatto di Torreira fa discutere. “Non sono stati quei 15 milioni secondo me, ma altre cose che noi non sappiamo. Torreira ha fatto un campionato straordinario, per Italiano è sempre stato un titolarissimo. Pradè ha fatto carte false per portarlo a Firenze, Barone e il presidente hanno grande stima di lui. Non so di preciso cosa sia successo, ero convintissimo sarebbe rimasto a Firenze, poi però alcune dichiarazioni anche del giocatore ci fanno capire che qualcosa è andato storto e qualcuno è venuto meno. Adesso però bisognerebbe sentire cosa dice la Fiorentina, perché io voglio il controcomunicato, non mi fido di una dichiarazione sola”.

Meglio Pinamonti o Belotti per la Fiorentina? “Sul primo fai un investimento essendo un giovane, a me piace tantissimo. Certo, l’usato sicuro è Belotti. A Firenze sarebbe il massimo, poi non so se la Fiorentina ci stia pensando. Se devo dare un consiglio ai viola, dico di prenderlo uno come Belotti, un’occasione così potrebbe non ricapitare”.

Un altro nome accostato alla Fiorentina è quello di Jovic. “Questi sono giocatori fatti, giocatori veri. Lui è di sicura affidabilità, lasciamo stare l’ultimo periodo al Real. Però sono operazioni difficili per le cifre in questione, e bisogna vedere se il ragazzo viene volentieri in una squadra competitiva ma che non punta al vertice”.

