Frey: “Dopo sconfitta contro la Juventus non vai in discoteca, ci vuole buon senso. Tifosi si lamentano”

Riguardo al caso della notte in discoteca di Igor e Nico Gonzalez con Torreira domenica sera, ha espresso il suo parere anche Sebastien Frey in diretta su Twitch a Bepi Tv, queste le sue parole: “I tifosi si lamentano di questo ma non accade solo a Firenze, il momento adesso alla Fiorentina è un pò particolare, i risultati non stanno venendo, perdi la partita che per i fiorentini è la partita, non ti fai vedere in giro, ci vuole anche buon senso, la mia domanda è se Italiano ha ancora in mano il gruppo”

L’OPINIONE DI BUCCHIONI