Bucchioni rivela: “Serata in discoteca organizzata da Torreira, Nico lo difese dopo litigio l’anno scorso”

Riguardo al caso della notte in discoteca di Igor e Nico Gonzalez con Torreira domenica sera, ha espresso il suo parere Enzo Bucchioni in diretta su Twitch a Bepi Tv, queste le sue parole:

“Queste cose sono organizzate da Torreira, il terzo dei presenti era proprio Torreira, è il motivo per cui, quando gli hanno fatto presente questa situazione l’anno scorso è successo qualcosa nello spogliatoio e Nico Gonzalez andò in difesa dell’amico Torreira. Vi ricorderete che nel finale dello scorso campionato la Fiorentina non giocò una partita in cui non scese proprio in campo, prima della partita è accaduto qualcosa. Nico Gonzalez e Torreira sono amici, lui è tornato dalla Turchia, sono andati all’Otel. Io i giocatori li valuto quando vanno in campo, il problema è l’opportunità del momento, Firenze è un paese in cui si conoscono tutti, dopo che fai 1 punto in 5 partite, perdi con la Juventus e te ne vai in discoteca, ma stattene a casa”

LE PAROLE DI BOBO VIERI