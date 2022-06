Antognoni avvisa la Fiorentina: “Torreira deve essere sostituito da uno ancora più forte di lui”

«Torreira ha fatto bene a Firenze. Andrà sostituito in modo adeguato con un giocatore che possa essere alla sua altezza se non meglio. Non sarà facile ma in giro ci sono giocatori validi come Torreira». Così Giancarlo Antognoni ai microfoni di Rabio Bruno. «La Fiorentina – ha ripreso Antognoni – ha ottenuto un ottimo risultato centrando la qualificazione in Conference League che forse non era neanche l’obiettivo iniziale». Lo riporta La Nazione

