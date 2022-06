Torreira manda messaggio d’amore ai tifosi e frecciata alla società: “Voi siete la Fiorentina, uno di voi”

Lucas Torreira nella giornata di oggi ha salutato definitivamente la Fiorentina con una lettera emozionante (CLICCA QUI PER LEGGERLA) ma il regista uruguaiano non smette di omaggiare i tifosi viola. Il calciatore ha postato tra le sue storie Instagram l’immagine della Curva Fiesole (durante la coreografia fatta contro la Juventus) ed ha scritto: “Voi siete la Fiorentina, uno di voi sempre”. Un modo sia per ribadire il suo amore per la Fiorentina e sia per mandare una stilettata alla società viola.

