Torreira ha trovato la nuova squadra. Il centrocampista vola in Turchia: atteso questa sera dal Galatasaray.

Dopo la separazione con la Fiorentina, Lucas Torreira ha trovato una nuova squadra. Il centrocampista uruguaiano si trasferirà al Galatasaray, squadra che ha affrontato pochi giorni fa la compagine viola. Come riportato da TMW, in serata Torreira è atteso a Istanbul per cominciare una nuova avventura in Süper Lig. Insieme al centrocampista, atteso in Turchia anche Dries Mertens.