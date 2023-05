Torreira festeggia sui social la vittoria della Fiorentina e il gol di Bonaventura: “Grande Jack”

Una grande giornata per la Fiorentina che vince 2-0 contro l’Udinese in casa, il secondo gol porta la firma di Jack Bonaventura, che poi ha voluto postare sui social la foto della sua esultanza. Il primo a commentare questa sua gioia social è stato l’ex viola Lucas Torreira, che ha commentato scrivendo: “Grande Jack” segno di un legame tra Torreira (oggi al Galatasaray) e il gruppo viola che non si è mai spezzato.

