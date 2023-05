Italiano sul caso Jovic-Terzic: “Qualcuno scappa fuori dal gregge ma hanno capito e si sono scusati”

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Fiorentina-Udinese. Queste le sue dichiarazioni:

“Vittoria? Volevamo una prestazione così ed un risultato positivo per arrivare con fiducia a giovedì ed oggi abbiamo risposto benissimo alla batosta. Potevamo fare qualche gol in più ma mi è piaciuto che possiamo arrivare con una testa diversa rispetto al post partita di giovedì ed andare a battagliare.

Jovic e Terzic? Posso non rispondere, fammi un’altra domanda. Qualche comportamento… fuori dal gregge qualcuno scappa, ma quando si capisce di aver sbagliato e si chiede scusa non si può non tener conto. L’abbiamo gestita così.

Turnover? Tutti devono essere pronti a dare contributo dopo 54/55 partite. Bene Gaetano dopo un brutto infortunio e delle ricadute, siamo contenti perchè speravamo in suo rientro così.

Le cose buone di oggi? Da questa giornata voglio portarmi via cose positive perchè dopo giovedì c’è stata grande delusione.

Duncan? Alfred è un ragazzo che è esperto ma allo stesso tempo sensibile e fargli capire che è sempre dentro il progetto ma è tornao ad essere quello di sempre. Se è questo gliel’ho detto che può mettermi in difficoltà nelle scelte perchè abbiamo ancora partite importanti.”

