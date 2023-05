PAGELLE FIORENTINA: CASTROVILLI MVP, MILENKOVIC QUASI PERFETTO. MALE KOUAMÈ, BENE BREKALO

Cerofolini 6 Non compie parate nel primo tempo, solo una palla alta che respinge bene. La prima vera parata la compie al minuto 66 dopo un tiro centrale dalla lunga distanza, si ripete facendosi trovare pronto dopo un tiro smorzato

Venuti 6 Cerca di essere ordinato anche se tecnicamente commette qualche errore di troppo. Il gol del vantaggio nasce da un suo traversone e questo gli fa prendere mezzo voto in più

Milenkovic 7 Solido, non commette errori, combatte con ordine e non si fa mai sorprendere. Arriva dove gli altri non arrivano, non sbaglia praticamente mai tranne quando respinge male un palla nel finale prendendo l’avversario

Igor 6 Una buona partita del brasiliano, anche con i piedi cerca sempre di essere veloce, non rischia

Biraghi 5,5 Soffre tantissimo in fase difensiva, in fase offensiva si vede pochissimo. Nel secondo tempo non intercetta un facile pallone e regala un’occasione all’Udinese

Duncan 6 Sfiora un gol che sarebbe stato ricordato a lungo, una botta da 30 metri in cui prende il palo, è tosto in mezzo al campo, perde qualche pallone ma nel complesso la sua gara è positiva e dinamica

Castrovilli 7 Segna un gol importante, è vivo in tutta la gara, buon posizionato anche in fase difensiva, gioca a tutto campo e si va a prendere la palla anche in difesa. Suo l’assist finale per Bonaventura

Barak 5,5 Il suo grande difetto è la velocità, il ceco raramente sbaglia scelta e misura tecnica ma è sempre troppo lento nella giocata

Brekalo 6,5 Il suo primo tempo è di altissimo livello, gli manca solo il gol che sfiora prendendo il palo. Salta quasi sempre il diretto avversario, crea superiorità numerica, è vivace. Cala drasticamente nella ripresa segno di una condizione fisica non eccellente, serve una bella palla per Nico che spreca

Ikonè 6 Meravigliosa la sua palla per Brekalo che lo manda in porta, il suo primo tempo è sulla falsa riga del suo rendimento, il francese si perde sempre nella conclusione. Buone alcune conclusioni

Kouamè 5 Si mangia un gol clamoroso al minuto 46, l’ivoriano non riesce nemmeno a prendere in una ghiotta occasione. Dalla sua il merito di lottare sempre su ogni pallone, dà profondità alla manovra, manca nell’area di rigore

Nico Gonzalez 5,5 Entra al posto di Ikonè all’inizio del secondo tempo, ha voglia di fare e si vede. Al minuto 67 dopo aver conquistato un buon pallone, scegli di tirare da fuori anzichè servire Brekalo, spreca due ottimi assist di Brekalo. Sfiora il gol nel finale

Mandragora 6 Il suo ingresso dà equilibrio alla squadra, non si vede molto

Terzic 5,5 Veloce e rapido ma non è mai preciso tecnicamente

Bonaventura 7 Sbaglia la misura di un assist per Brekalo che avrebbe messo in porta il croato, si rifà alla grande con una bellissima giocata che porta al gol. Prima supera due avversari, poi la mette all’angolino. Dopo 1 minuto dà una bella palla per Nico

Dodò 6 Soffre Udogie che è molto più forte fisicamente rispetto al brasiliano, ordinato quando è in possesso

LA RIVELAZIONE DI BARONE