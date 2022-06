Pedullà contro Torreira: “Telenovela stucchevole. Fossi la Fiorentina non lo aspetterei più”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato, commentando il caso Torreira. Ecco le sue parole: “Telenovela “stucchevole”. Tanti messaggi d’amore e dichiarazioni del tipo ‘L’Italia è la mia vita’, Bene, se così fosse, può dire al suo procuratore di fare in modo che si concretizzi la sua permanenza a Firenze. È finita? Teniamo aperta una porta, ma io non l’aspetterei più. I rapporti devono nascere bene, non possono essere forzati: lo aveva detto anche Italiano. Amrabat è un rinforzo ritrovato dopo il rischio collisione. Inoltre, aggiungi Grillitsch. Se fossi in Pradè o Barone, non aspetterei più Torreira. Uno che gioca al “balletto” così, a me non piace. Non hanno senso queste telenovele, siamo fuori tempo massimo. Poi, magari, domani mattina si alza e firma, ma penso che Commisso non ci sia rimasto bene”