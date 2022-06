Bucciantini: “Credo nella permanenza di Torreira. Lucas vuole la Fiorentina, si può aggiustare tutto”

Marco Bucciantini, noto opinionista e volto Sky, è intervenuto alla trasmissione di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi anche sul caso Torreira. Ecco le sue parole: “Torreira ha una grande esperienza ed un’età ancora giovane. La Fiorentina lo ha inseguito per anni ed è stato decisivo nella qualificazione in Europa. Lucas fa parte della festa che abbiamo fatto a fine stagione. Tutta questa felicità andava trattenuta, soprattutto va trattenuto chi ti fa arrivare a quella gioia. Ci sono speranze nel riscatto? Nel calcio si aggiusta tutto perchè è una ‘cosa materiale’, basta mettersi ad un tavolo. Mi sembra di capire che Firenze è sempre il primo pensiero del calciatore. Inoltre la Fiorentina non ha ancora detto la parola fine. Io ci credo molto nella permanenza di Torreira a Firenze. Non è un’operazione impossibile ed è fondamentale per il popolo viola, oltre che per Italiano”