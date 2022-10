Torreira è sempre a Firenze. Il centrocampista si gode Ponte Vecchio e torna appena può

Non smette frequentare Firenze Lucas Torreira, il centrocampista adesso al Galatasaray torna in città tutte le volte che può. Due settimane fa era stato anche al Franchi per vedere dal vivo Fiorentina-Verona. Tornato dopo la nazionale, l’uraguaiano sta proseguendo il suo soggiorno in città e come mostra la foto in esclusiva, non smette di girare e di godersi il centro città. Qui a Ponte Vecchio

