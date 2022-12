La Lazio continua a provarci per Lucas Torreira. Secondo quanto riportato da Sporx.com, il Galatasaray ha rifiutato un’offerta dei biancocelesti da 7 milioni di euro, ma il club di Lotito non vuole arrendersi ed è pronto a gennaio a presentare una nuova proposta per assicurarsi l’uruguaiano. A riportarlo è TMW.

