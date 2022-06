Corriere dello Sport scrive: “La bocciatura di Torreira è stata condivisa con Italiano. Intesa sul mercato”

Altrettanto non si può dire della pianificazione in vista della prossima annata, che negli ultimi vertici di mercato ha visto gettare delle basi più che condivise. Dalla bocciatura a centrocampo di Torreira (tema che a Firenze sta facendo da giorni discutere) fino alla scelta di un centravanti di livello che possa essere d’aiuto nella crescita di Cabral. Due nodi centrali sui quali la squadra mercato viola sta già lavorando in vista del ritiro in Trentino, con il placet proprio del tecnico. Lo scrive il Corriere dello Sport.

