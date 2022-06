Corriere dello Sport, ultimo tentativo per Torreira, troppi 15 milioni la Fiorentina punta alla metà 

La stretta finale sul nuovo regista della Fiorentina dovrebbe avvenire entro i prossimi due giorni, quando i viola avranno ben chiaro se le possibilità di trovare un nuovo accordo con l’Arsenal per il riscatto di Lucas Torreira saranno cresciute oppure se – come allo stato attuale – le chances di rivedere anche nella prossima stagione a Firenze l’uruguaiano saranno pressoché nulle. Nel quartier generale di Campo di Marte (dove ieri si sono visti soltanto Pradè e Burdisso, con il dg Barone impegnato fino al tardo pomeriggio a Milano tra questioni di Lega e mercato) la linea tracciata è chiara: alla luce del suo contratto in scadenza con i Gunners nel 2023, l’iniziale cifra di 15 milioni pattuita un anno fa per l’acquisto è giudicata ormai eccessiva.

L’obiettivo dunque quello di arrivare a un accordo per una somma che sia almeno la metà rispetto a quella concordata ad agosto. Speranze? Pochissime. Sia da parte viola che dell’entourage del giocatore, il quale da giorni ormai ha allacciato contatti con altre società. Lo scrive il Corriere dello Sport.

