Torreira non dimentica Firenze: "Buon compleanno Fiorentina, sarai sempre nel mio cuore"

Nonostante l'addio burrascoso ed un solo anno passato in riva all'Arno Lucas Torreira non perde occasione per dimostrare quanto sia stato forte il suo legame con la Fiorentina. Oggi ha pubblicato una...

Nonostante l'addio burrascoso ed un solo anno passato in riva all'Arno Lucas Torreira non perde occasione per dimostrare quanto sia stato forte il suo legame con la Fiorentina. Oggi ha pubblicato una storia su Instagram con la maglia della Fiorentina con scritto: "Buon compleanno Fiorentina, sarai sempre nel mio cuore." Un piccolo gesto ma indice del fatto che per Torreira la Fiorentina non è stata una squadra qualunque. Sentimento ricambiato dai tifosi che ogni calciomercato sognano e sperano in un suo ritorno e che non hanno mai perdonato la società per il mancato riscatto