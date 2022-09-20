Amoruso punge Italiano: "Preparazione sbagliata. Dall'addio di Torreira è mancato il gioco in verticale"

Il difensore, con un passato anche in Scozia, ha offerto degli spunti sulle differenze con il calcio passato in merito alla preparazione atletica e recupero dagli infortuni

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno dei problemi di condizione riscontrati dalla squadra viola nelle prime uscite stagionali, queste le sue parole:

"Il 4-3-3? Non penso che Italiano possa cambiare assetto di gioco, è uno dei suoi capisaldi.

Perchè non vediamo più il gioco della scorsa stagione? Semplicemente manca verticalità: andando per vie orizzontali è chiaro che si fatica maggiormente a costruire, anche perchè la squadra avanza più lentamente.

Torreira? Non voglio soffermarmi ancora su di lui, ma nella scelta dei suoi sostituti è venuto meno il focus sulle qualità della verticalizzazione.

Sugli allenatori e l'impiego dei calciatori? Molti sono fissati sul fatto che un giocatore non possa scendere in campo al fianco di un altro a causa delle caratteristiche individuali. Io penso che la formazione debba essere decisa sulla base di chi sta meglio. La Fiorentina ha un centrocampo ricco di giocatori con diverse qualità, cambiare praticamente ogni partita non è servito neanche a livello precauzionale perchè gli infortuni sono arrivati comunque.

La preparazione? Avrei fatto la stessa preparazione della passata stagione, senza caricare subito il muscolo dal momento che i giocatori sono stati fermi solo un mese e non come anni fa."

UN'OCCASIONE PERSA

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