Corriere dello Sport, Torreira-Fiorentina all’addio: problemi nati con stipendio e commissioni

Vicina la separazione tra la Fiorentina e Lucas Torreira. Il 31 maggio era l’ultimo giorno per trasformare il prestito del calciatore ad un acquisto a titolo definitivo. I gunners avrebbero accettato 15 milioni, pagabili in sei tranche da qui al 2025, ma la richiesta di uno sconto da parte della Fiorentina e gli attriti col procuratore per stipendio e commissioni hanno fatto saltare tutta la trattativa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

